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Гинцбург объяснил задержку признания «Спутника V» ВОЗ и ЕМА

Гинцбург объяснил задержку признания «Спутника V» ВОЗ и ЕМА

Отечественные вакцины от коронавируса не получили признания ЕМА из-за разницы европейского и российского законодательства, заявил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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