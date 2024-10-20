Илон Маск пообещал каждый день раздавать избирателям по 1 миллиону долларов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал ежедневно до начала выборов президента США выделять избирателям по одном миллиону долларов в рамках кампании по поддержке кандидата в лидеры Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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