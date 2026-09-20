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Пятый канал

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Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

Более 212 тысяч граждан России приняли участие в выборах депутатов Государственной думы за рубежом по состоянию на 19:00 по московскому времени 20 сентября.

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