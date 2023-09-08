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Разведчики ЗВО за десять суток уничтожили с помощью БПЛА около 50 боевиков ВСУ

Разведчики ЗВО за десять суток уничтожили с помощью БПЛА около 50 боевиков ВСУ

Входящий в состав разведывательного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащий поделился информацией о том, что, задействовав БПЛА, отряду удалось за десятидневный период подвергнуть ликвидации порядка 50 нацистов Киева.

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