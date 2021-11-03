В Ульяновской области подведены итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции!»

Общественным советом при УМВД России по Ульяновской области и региональным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации подведены итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции!».
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