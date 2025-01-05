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Русская весна

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Трамп рассказал об «очень большой ошибке» Британии

Трамп рассказал об «очень большой ошибке» Британии

Великобритания «совершает очень большую ошибку», планируя отказаться от добычи нефти и газа в Северном море, ей следует «открыть» его и «избавиться от ветряных мельниц».

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