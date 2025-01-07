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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»

Немецкий клуб рассматривает возможность аренды англичанина из «Манчестер Юнайтед» в этом месяце, сообщает The Athletic.

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