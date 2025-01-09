Заявление епископа ялтинского

Нестор порекомендовал иметь игрушку в каждом доме и размышляя наблюдать за ее поведением. В эфире телеканала «Крым 24» епископ ялтинский Нестор напомнил зрителям, что «отцы церкви всегда говорили так: «Ангелы всегда стоят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии