Павел Глоба предсказал: три знака зодиака, которые будут счастливы в 2025 году Юлия ЧелкановаАстрология всегда привлекала внимание людей, и каждый год эксперты делятся своими прогнозами, чтобы помочь нам понять, что нас ждет в будущем.