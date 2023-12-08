В Казани стартовала благотворительная акция «Елка желаний»

В Казани началась благотворительная акция «Елка желаний», которая проходит в электронном формате. Организаторами акции выступают АНО «Добрая Казань», при поддержке мэрии Казани и Комитета по делам детей и молодежи.
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