В гости к чайным королям

Маршрут экскурсии: м.Китай-город - улица Маросейка - Петроверигский переулок - Большой Спасоглинищевский переулок - Большой Златоустинский переулок - Мясницкая улица - переулок Огородная Слобода - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Галиной Лукиных - https://poulitcam.
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