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Благоприятные и неурожайные дни в ноябре 2024 согласно посевному календарю, чем заняться на участке

Благоприятные и неурожайные дни в ноябре 2024 согласно посевному календарю, чем заняться на участке

Благоприятные и неурожайные дни в ноябре 2024 согласно посевному календарю, чем заняться на участке Алёна ЮрьеваНоябрь — это время, когда садоводы и огородники завершают свои дела на участке и готовят его к зимнему отдыху.

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