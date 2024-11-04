Благоприятные и неурожайные дни в ноябре 2024 согласно посевному календарю, чем заняться на участке Алёна ЮрьеваНоябрь — это время, когда садоводы и огородники завершают свои дела на участке и готовят его к зимнему отдыху.
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