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Трамп поручил главе нацразведки возглавить группу по «сверхинтеллекту»

Трамп поручил главе нацразведки возглавить группу по «сверхинтеллекту»

Трамп объявил о создании «Силы сверхинтеллекта» во главе с директором национальной разведки. Группа займется координацией политики США в области ИИ.

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