Тревисан отыграла у Жабер подачу на матч и второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA 1000

Мартина Тревисан победила Онс Жабер в третьем круге в Гвадалахаре – 6(4):7, 7:5, 6:3. Во втором сете Тревисан отыгралась со счета 4:5, 0:30.
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