Чтобы ПОНЕДЕЛЬНИК прошел на ура, держите подборку праздников. ✅ День привлечения удачи — уж не знаем, как вы это будете делать (подружитесь с черным котом, найдете подкову или купите лотерейный билет), но пусть удача следует за вами по пятам ✨ ✅ День устраивания секретиков — тссссс, только никому не говорите;) Иначе секретики утратят свою волшебную силу и очарование ▫️День музыкальной йоги — ну вообще класс! Два в одном — и музыка, и спорт) ▫️Всемирный день нарцисса — если цветок, то чудесный.