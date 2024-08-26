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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Чтобы ПОНЕДЕЛЬНИК прошел на ура, держите подборку праздников

Чтобы ПОНЕДЕЛЬНИК прошел на ура, держите подборку праздников. ✅ День привлечения удачи — уж не знаем, как вы это будете делать (подружитесь с черным котом, найдете подкову или купите лотерейный билет), но пусть удача следует за вами по пятам ✨ ✅ День устраивания секретиков — тссссс, только никому не говорите;) Иначе секретики утратят свою волшебную силу и очарование ▫️День музыкальной йоги — ну вообще класс! Два в одном — и музыка, и спорт) ▫️Всемирный день нарцисса — если цветок, то чудесный.

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