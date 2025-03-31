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Китай

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Глава МИД КНР выразил вице-премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И в субботу выразил заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Мьянмы Тан Све соболезнования в связи с сильным землетрясением в стране.

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