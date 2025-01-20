Пентагон заявляет, что ИИ ускоряет свое превращение в SkyNet из Терминатора

Ведущие разработчики ИИ, такие как OpenAI и Anthropic, продевают тонкую нить в продажу программного обеспечения для вооруженных сил Соединенных Штатов: сделать Пентагон более эффективным, не позволяя своему ИИ убивать людей.
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