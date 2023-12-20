НАТО намерено вслед за Балтийским сковать и Северный флот

Александр Рожков

Они что, белены объелись? Мы им укорот то дадим! Мы ужо покажем им всем Кузькину Мать! Они ужо у нас узнають, где Раки то зимують! Мы их под монастырь подведем...! Мы их в бараний рог согнем,так, что и чертям тошно станет. Они у нас костями срать стануть.......!