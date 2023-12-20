19.12.2023 - 5:00 18 декабря финский министр обороны Суоми Антти Хяккянен подпишет оборонное соглашение между Финляндией и США.
НАТО намерено вслед за Балтийским сковать и Северный флот
Комментарии
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Любовь Ткаченко
Никто и пикнуть не успеет от "Бастионов", если начнётся заваруха.
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40 мин.
Александр Рожков
Они что, белены объелись? Мы им укорот то дадим! Мы ужо покажем им всем Кузькину Мать! Они ужо у нас узнають, где Раки то зимують! Мы их под монастырь подведем...! Мы их в бараний рог согнем,так, что и чертям тошно станет. Они у нас костями срать стануть.......!
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23 мин.
сР
сергей Русский
ну никак маразматики пиндосские не поймут что,если дернутся,жить им останется с гулькин хрен,ну надо ж быть такими тупыми
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16 мин.
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