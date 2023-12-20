Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • сергей Русский
    ну никак маразматики пиндосские не поймут что,если дернутся,жить им останется с гулькин хрен,ну надо ж быть такими ту...НАТО намерено всл...
  • Александр Рожков
    Они что, белены объелись? Мы им укорот то дадим! Мы ужо покажем им всем Кузькину Мать! Они ужо у нас узнають, где Рак...НАТО намерено всл...
  • Михаил Гринжук
    Верной дорогой идете хохлы. Придете туда где вам и место. В гробу. Даже Сусанину не нужно вам дорогу указывать. Потом...А мне хохлов чёму...

НАТО намерено вслед за Балтийским сковать и Северный флот

НАТО намерено вслед за Балтийским сковать и Северный флот

19.12.2023 - 5:00 18 декабря финский министр обороны Суоми Антти Хяккянен подпишет оборонное соглашение между Финляндией и США.

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
Никто и пикнуть не успеет от &quot;Бастионов&quot;, если начнётся заваруха.
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40 мин.
Александр Рожков
Они что, белены объелись? Мы им укорот то дадим! Мы ужо покажем им всем Кузькину Мать! Они ужо у нас узнають, где Раки то зимують! Мы их под монастырь подведем...! Мы их в бараний рог согнем,так, что и чертям тошно станет. Они у нас костями срать стануть.......!
Ответить
23 мин.
сР
сергей Русский
ну никак маразматики пиндосские не поймут что,если дернутся,жить им останется с гулькин хрен,ну надо ж быть такими тупыми
Ответить
16 мин.

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