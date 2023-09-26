Ле Пен продвигает молодого наследника

Кандидат в президенты Франции 2022 года Марин Ле Пен, которая заняла второе место и до прошлого года возглавляла правую партию «Национальное объединение», объявила своим будущим премьер-министром Жордана Барделла в случае ее победы на выборах 2027 года.
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