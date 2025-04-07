Последний бой придворной гвардии афганского диктатора

Зачистка Генерального штаба завершена. Неожиданно десантников атаковали гвардейцы Амина. Атака отбита, десантники получают приказ подавить мятеж верных стражей афганского диктатора.
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