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Последний бой придворной гвардии афганского диктатора

Последний бой придворной гвардии афганского диктатора

Зачистка Генерального штаба завершена. Неожиданно десантников атаковали гвардейцы Амина. Атака отбита, десантники получают приказ подавить мятеж верных стражей афганского диктатора.

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