Это не конспирология: Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта

Овеянное множеством тайн, умолчаний и самых диких конспирологических теорий бизнес-семейство банкиров Ротшильдов в прошлом месяце помогло Украине договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму более чем 20 миллиардов долларов.