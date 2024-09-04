Это не конспирология: Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта

Овеянное множеством тайн, умолчаний и самых диких конспирологических теорий бизнес-семейство банкиров Ротшильдов в прошлом месяце помогло Украине договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму более чем 20 миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии