Спектакль о творческих людях покажут в библиотеке на Дубнинской

Премьеру антрепризного спектакля «В тот день тоже шел дождь» представят 11 апреля в Библиотеке № 37. Как сообщает пресс-служба Объединения культурных центров САО, спектакль поставлен в жанре психологической драмы.
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