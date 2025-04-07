Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Спектакль о творческих людях покажут в библиотеке на Дубнинской

Премьеру антрепризного спектакля «В тот день тоже шел дождь» представят 11 апреля в Библиотеке № 37. Как сообщает пресс-служба Объединения культурных центров САО, спектакль поставлен в жанре психологической драмы.

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