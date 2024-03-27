Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Золотарев
    Всей либерасне: идите, свволочи, к хренам собачьим!!! Единственное, чего вы все достойны - это чтоб вас гнали ср-ной ...Послание непуган...
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⚡️ Пока Россия с трудом переживает трагедию, унёсшую в "Крокус Сити Холле" 139жизней мирных граждан, на этом фоне вскрываются давно зреющие гнойники в виде наших "ближайших друзей и союзников"

⚡️ Пока Россия с трудом переживает трагедию, унёсшую в "Крокус Сити Холле" 139жизней мирных граждан, на этом фоне вскрываются давно зреющие гнойники в виде наших "ближайших друзей и союзников"

Одна из самых значительных в Армении политических фигур – сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян – в своём телеграм-канале, опубликовал пост следующего содержания: Кровавый «Крокус» вырастили ГРУ-шные идеологи российско-исламского братства: Дугин, Проханов, Максуд Шевченко, Нарышкин, Патрушев во главе с Путиным.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Пашинян уже заявил о выходе из ОДКБ и высылке наших пограничников .Я понимаю что закавказье важный регион для России,  но что уж так совсем себя не уважать?
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9 час.
евгений черкашин
Вонючие отвратительные армянские сабаки.
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7 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Продажные алчные твари есть везде. Если были в современных СССР и России были Горбачёв и Ельцин, то почему подобных &quot;любителей&quot; зелёных фантиков не может быть в случайных образованиях типа Армении? Никогда России не надо никого спасать. С течением времени &quot;спасённые братушки&quot; благодарно предают. Ну не было бы сегодня армян на Кавказе, а были бы на их землях турки, чем было бы хуже России? В крайнем случае, известно, с кем имеешь дело и соответствующим образом строишь отношения, а с армянами-это нож в спину.
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5 час.

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