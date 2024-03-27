⚡️ Пока Россия с трудом переживает трагедию, унёсшую в "Крокус Сити Холле" 139жизней мирных граждан, на этом фоне вскрываются давно зреющие гнойники в виде наших "ближайших друзей и союзников"

Пашинян уже заявил о выходе из ОДКБ и высылке наших пограничников .Я понимаю что закавказье важный регион для России, но что уж так совсем себя не уважать?

ВТ

Вячеслав Тарасов

Продажные алчные твари есть везде. Если были в современных СССР и России были Горбачёв и Ельцин, то почему подобных "любителей" зелёных фантиков не может быть в случайных образованиях типа Армении? Никогда России не надо никого спасать. С течением времени "спасённые братушки" благодарно предают. Ну не было бы сегодня армян на Кавказе, а были бы на их землях турки, чем было бы хуже России? В крайнем случае, известно, с кем имеешь дело и соответствующим образом строишь отношения, а с армянами-это нож в спину.