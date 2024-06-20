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РФ и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности

РФ и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Россия и Вьетнам планируют наращивать сотрудничество в таких сферах как оборона и безопасность. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам по результатам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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