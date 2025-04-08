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Спички - не игрушка

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Овечкин испугал СМИ РФ словом «русские»

Овечкин испугал СМИ РФ словом «русские»

БлокнотРУ 6 апреля случилось ожидаемое весь последний хоккейный сезон событие. Российский форвард команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, играющий в лиге с 2005 года, забросил свою 895-ю шайбу.

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