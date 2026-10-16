Парень показал, какие продукты он купил в Китае примерно за 2000 рублей (168 юаней). В его корзину вошли фрукты и овощи, яйца, мясные продукты, фастфуд и не только.
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