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Туристка описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но того стоит»

Туристка описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но того стоит»

Туристка побывала в Сочи и описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но стоит». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Туристка описала отдых на российском курорте богачей. Это отдельная каста она и живёт по своим законам. Сегодня мы стали на переходе к капитализму и ни в перёд ни назад. Нет ни какой объединяющей национальной идеи. Да и как её обозначить при таком разделении народа!
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