Туристка описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но того стоит»

Туристка побывала в Сочи и описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но стоит». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».
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