Туристка описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но того стоит»

Геннадий Бережнов

Туристка описала отдых на российском курорте богачей. Это отдельная каста она и живёт по своим законам. Сегодня мы стали на переходе к капитализму и ни в перёд ни назад. Нет ни какой объединяющей национальной идеи. Да и как её обозначить при таком разделении народа!