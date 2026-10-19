Евросоюз и Британия угрожают РФ захватом судов и блокадой Балтийского моря. Но у России нашлись союзники, перечеркивающие все усилия Европы, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
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Пусть рассуждают сколько угодно о "блокаде" Балтийского моря с досмотром всех "подозрительных" судов с грузами из России. Каждый такой "эпизод" фиксируется и просчитываются наши убытки. "Счёта" будут предъявлены все сразу, на НАТО могут не рассчитывать - в США умеют считать кто кому и сколько должен.
Ттак эти шавки надеются ..что за их спиной ВОЛКОДАВ ...... им поможет и защитит....
Ну, если ничему ни история, ни жизнь задрипанная не учит, будет учить, кого землица собственная, а тех, кому больше повезет - землица колымская, да воркутинская. Между пр. Маршала Говорова и Московским пр. - пересылку соорудим. Там вся эстония с самоедами раза три поместится, и не заметишь... А планы строительства у нас грандиозные - на одну дамбу в Охотском море (для приливной ГЭС) целой финки мало будет...
НЕ НАДО ОБОЛЬЩАТЬСЯ СЛОВАМИ АГЕНТА ИЗРАИЛЯ
Дураки, что с них взять! Бьёт их Россия, бьёт... И уж сколько веков (почитай, что аж от Александра Невского, а то и больше...!), неймётся дуракам! Вот идиоты... И сейчас тоже (хотя и не семимильными шагами, но то так, наверное, надо!) и ОПЯТЬ же биты придурки будут! Сильно биты! Визжать же опять будут: "... не по правилам", хотя про Путина такое ну уж ни как не скажешь - "законник" ещё тот! Даже порой чрезмерный... И из-за того и даже для России долго запрягает.