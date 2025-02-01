Каменная Могила: что обнаружили нацисты в самом таинственном кургане СССР

Неотъемлемой частью идеологии германского национал-социализма были оккультизм и мистика. За эзотерические исследования отвечал институт «Аненербе» («Наследие предков»), интересовавшийся тайнами древних цивилизаций — для получения могущества и, если удастся, разработки оружия чудовищной силы.