Каменная Могила: что обнаружили нацисты в самом таинственном кургане СССР

Неотъемлемой частью идеологии германского национал-социализма были оккультизм и мистика. За эзотерические исследования отвечал институт «Аненербе» («Наследие предков»), интересовавшийся тайнами древних цивилизаций — для получения могущества и, если удастся, разработки оружия чудовищной силы.
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