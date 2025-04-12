В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело 17-летнего террориста, напавшего на пост ДПС: Собчак крайне возмущена

Меркачева назвала дикостью демонстрацию трупа подростка на площади в Чечне Выставление на городской площади тела 17-летнего подростка, напавшего на пост ДПС в чеченском Ачхой‑Мартане, – это цивилизационный шаг назад, который не соответствует никаким нормам права.