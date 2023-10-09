NYT: раненые военные из США раскритиковали украинскую военную медицину

Украинская медицинская система перегружена и не справляется с потоком раненых. Именно поэтому Пентагон принял знаковое решение открыть двери военных госпиталей для американских бойцов, воющих на стороне Киева, передает РИА Новости.
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