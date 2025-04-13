Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.
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