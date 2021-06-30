Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Плачу за квартиру в последний раз, устала уже тебе помогать, – заявила мать своей дочери с ребенком. – Дальше как хочешь»– Купила себе в кои-то веки плащ новый и сумку! – рассказывает тридцатидвухлетняя Анфиса. – Давно, еще в конце зимы.Вернуться к статье434НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaНе хочет платить, значит дочь вернется к ним в квартиру. Никаких проблем.Евгений СВернется по месту прописки.Tania ЕременкоДа, так и надо было ответить дочери.Виктор Белогорцевкто её пустит? она там даже не прописана все вопросы к папаше ребенкаВиктор Белогорцева она у родителей не прописанаVladimir LioubimcevРодители познаются в беде? Подумаешь... плащ с сумкой дочь купила- и уже истерика?!! Да девчонка молодая еще, хоть и ребенок есть... Старые кочерыжки, для кого копят, и для кого живут?!! Один храпит в отдельной комнате, другая пердит, тоже в отдельной комнате. Тьфу!... Слов нет. Одни...Евгений ССам-то для кого копишь и живешь?Tania Еременкородители попались девчонке дерьмо, да и в жизни не повезло.LLuidmilaТак потому и не повезло, всё взаимосвязано.LLuidmilaТак потому и не повезло, всё взаимосвязано.Евгений ССпорно. Дети - повторяют своих родителей в характере, в привычках, в воспитании.LLuidmilaмамаша вообще не понимает, что те плащ с сумкой нужны для работы, потому что всегда было "по одёжке встречают". Такой подход говорит лишь о том, что мамаша выше уборщицы или кассирши должность никогда не занимала, то есть работала в униформе. Такие мамы никогда не понимают зачем на работу нужно нормально одеваться. Моя тоже не понимала.LLuidmilaмамаша вообще не понимает, что те плащ с сумкой нужны для работы, потому что всегда было "по одёжке встречают". Такой подход говорит лишь о том, что мамаша выше уборщицы или кассирши должность никогда не занимала, то есть работала в униформе. Такие мамы никогда не понимают зачем на работу нужно нормально одеваться. Моя тоже не понимала.Виктор Белогорцевне твоё дело кто где храпит и пердит, молодая корова обязана помогать своим престарелым родителям, а не сидеть на шее пенсионеровЛюдмила ГлуховскаяРодители имеют право жить без дополнительной нагрузки.И копить, и пердеть, и храпеть. Они не армии, они в своей квартире. Дочь совершеннолетняя. Покупка плаща только повод разрубить проблему, которая родителям не нравилась. 3 года помощи - большой срок. Нет возможности платить за квартиру, снимать комнату. Либо ставить вопрос бывшему мужу, но точно не родителям.Людмила ГлуховскаяКакая разница, кем работала мать? Родители вырастили дочь,она совершеннолетняя.Родители ей ничего не должны. Это дети взрослые должны помогать старым своим пенсионерам. Нужен плащ, обсудила бы с матерью мирно, не доводя до разрыва. Если уж зависима от матери, так проявляй терпение. А такие,как вы, смеют обвинять родителей, которые годами помогали . Наглые захребетники, считающие, что им должны родители до гробовой доски.LLuidmilaВот большая разница кем работала. Не пробовали обсуждать с такими родителями, которые умственную работу считают "а что там работать, нарядилась и сходила погулять"? Попробуйте. Позиция непробиваемая. Она может жить в квартире, в которой зарегистрирована с ребёнком, а это квартира родителей. И родители для СВОЕГО удобства платят ей за съём. Не будут платить, будет жить по месту регистрации. На землю спуститесь. Нет здесь никаких благодетелей.Людмила Глуховскаяне факт, что она прописана в квартире родителей. Удобство от съёма получают обе стороны. А платит почему-то однаLLuidmilaНе факт, не факт... как же, платили бы они, если бы она не была у них зарегистрирована.Natali КлимоваЖить в общей квартире и все дела, оплачивать только коммуналку пополам - родителей двое и дочь с ребёнком двое. Материально будет легче. Все права на проживание в квартире у дочери есть.Евгений СУточните, какие?Tania ЕременкоОна там прописана, думаю. Чего тут уточнять - мамашка быдло. Родила случайно, а дочь ей, похоже, никогда не была нужна. Ничего... жизнь - она покажет... Когда ноги таскать не смогут... дочка к ним также будет относиться.Евгений СИз статьи не следует что она там прописана. Возможно прописана у бывшего мужа. Насчет быдла - полагаю, что они одинаковые, мама воспитала себе подобную... Вообще-то всегда считалось правильным что дети помогают престарелым родителям. Сейчас все поменялось - уже взрослые, обзавелись своими детьми и все норовят со стариков копеечку вытянуть...LLuidmilaвообще-то в таком варианте они бы жили все вчетвером в двушке и не жужжали. И даже не факт, что их бы поставили на очередь на расширение площади.Natali КлимоваПо регистрации, а ребёнок автоматом к любому родителю, а где же ещё она может быть зарегистрирована, в чужой квартире ?Евгений СВ статье ничего не сказано про прописку. Возможно 2 варианта: она выписалась от родителей и прописалась к мужу. Там же прописан ребенок. Ребенка выписать в никуда нельзя, а поскольку ребенка оставили с мамой значит и мать имеет право дальше жить в квартире бывшего мужа. Если он против - пусть снимет и оплачивает им жилье. Второй вариант - она не выписывалась от родителей, значит имеет право там жить. Разделить лицевой счет не получится, но договариваться о правилах совместного проживания придется и не без скандала....AllaА в советские времена родители не тянули взрослых детей и внуков практически до гробовой доски?!Виктор Белогорцевбыли пока не выписалась и не убежала за штанамиВиктор Белогорцеву бывшего, пусть с ним и решает проблему с жильемЛюдмила Глуховскаяа это личное дело каждого родителя.LSLiudmila SolodkoНикак мир перевернулся с ног на голову. Народ на полном серьезе обсуждает старых родителей, которые с какой-то стати должны содержать великовозрастную тетку. В статье тоже не написано, может родители были против барака дочери, понимая, что добром это не кончится, но это не значит, что надо родителям садиться на шею. Думаю, что главная ошибка как раз была в том0 что помогли, а таким помогать не надо, потому как они никогда не научаться жить на всем своем и ей по жизни всегда и вс е будут обязаны. Выходила замуж голой босой, никто ничего не дал, ни ложки ни тарелки. Обожглась, но и тогда помощи не получила. Крутилась как могла, зато сейчас думаю, что это и было наукой. ВСе что у меня есть заработала сама и никому ничего не должна и благодарить могу только себяAllaВсе люди разные, кто-то "обожжётся" и станет сильней, а кто-то сломается...LSLiudmila SolodkoЛоматься можно одной, но заведя ребенка выстоять обязанаAllaЖенщина обязана всем и всегда, вот только с мужика "взятки гладки"...AllaС одной стороны, мать по-своему права, а с другой, кто ещё протянет руку помощи одинокой дочери с ребёнком , как ни родители...Людмила ГлуховскаяКто? Отец ребёнка должен решать вопрос. Но бывшим жёнам не хочется мотать нервы, устраивать разборки,добиваться справедливости. Проще плюхнуться на шею родителям. "Кто протянет руку"? Так 3 года помогали. Надо пожизненно? Родители может быть тоже хотят покупать себе обновки. Не имеют права?LSLiudmila SolodkoТак три года протяягивали, а толку нольAllaА вы не знаете, какими гавнюками бывают бывшие мужья?! Для большинства российских мужиков развод с женой означает и полный отказ от участия в жизни и воспитании детей от этого брака, к детям от бывшей просто пропадает интерес...Татьяна Марголинаесть выход- отдать ребенка в интернат- там ему просто придется вылечиваться и держаться. Так и сказать- а если бы я умерла? У меня несколько женщин так и сделали в 90-е. Так детям просто ничего другого не оставалось, как выздороветь. с ними там возиться никто не будет, и они , оказавшись в экстремальных обстоятельствах, выздоровелиbakhstarmailru БахтинаЗачем в интернат? Оставить отцу ребенка, пусть покрутится. У родителей равные права и равные ОБЯЗАННОСТИ перед ребенком….не хочет платить алименты, пусть содержит полностью, нанимает няню, сиделку или сам на больничных посидит….а мама найдет себе работу, будет устраивать свою личную жизнь…я думаю отцы так же прекрасно справляются с детьми….bakhstarmailru БахтинаНе родители должны решать ей вопросы с жильём, а бывший супруг, глядишь, сам ей снимет квартиру, и ребенка будет поддерживать….Виктор Белогорцев++++++++++++++++++++++Natali КлимоваХватит уже гадать - пусть автор напишет, где зарегистрирована дочь. Если у мужа - то вселяться с ребёнком к мужу, если у родителей - жить у них и ничего никому не платить. Всё, точка.Комментировать
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