Главный свердловский следователь проведет ревизию региона

Михаил Богинский выделит на прием граждан один час Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаил Богинский проведет проверку в регионе, в ходе которой выслушает жалобы жителей о работе следователей.
Михаил Богинский выделит на прием граждан один час Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаил Богинский проведет проверку в регионе, в ходе которой выслушает жалобы жителей о работе следователей.
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