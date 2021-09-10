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Главный свердловский следователь проведет ревизию региона

Главный свердловский следователь проведет ревизию региона

Михаил Богинский выделит на прием граждан один час Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаил Богинский проведет проверку в регионе, в ходе которой выслушает жалобы жителей о работе следователей.

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