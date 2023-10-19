Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии и ряда редких заболеваний

Предприятия фармкластера будут производить 128 лекарственных препаратов 19 октября, в четверг, в своем Telegram-канале Сергей Собянин проинформировал о новом производстве препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний.
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