Дешевле на 50%? Россиянам раскрыли будущее цен на недвижимость

В среднесрочной перспективе обвала цен на рынке недвижимости сразу на 50% не случится. Прогноз по стоимости жилья для россиян озвучила юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова в беседе с «Лентой.
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