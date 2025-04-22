Умер Зураб Церетели: названа причина смерти легендарного скульптора

Он работал до последнего и оставил большое количество незаконченных проектов. фото: Соцсети Зураба Церетели22 апреля 2025 года, приблизительно в 1:30 утра от остановки сердца скончался президент Российской академии художеств — Зураб Константинович Церетели.
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