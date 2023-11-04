Представители ряда европейских стран выступили с мощным посланием в поддержку европейского курса Молдовы

В преддверии завтрашней встречи председателей Комиссий по делам ЕС и Комиссий по иностранным делам стран Европейского союза целый ряд европейских официальных лиц выступили с решительным посланием в поддержку европейского курса Республики Молдова.
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