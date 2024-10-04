«Ну что ты молчишь, всю жизнь будешь дуться теперь?» – как ни в чем не бывало пишет сестра

Виктор Белогорцев

фантазии твои не интересны про отца здесь ни слова нет мужики разные бывают, а вот бабы все до единой твари из расказа девочки когда мы жили с мамой папу почти не видели, он работал на двух работах и постоянно с мамой ругались из за денег, а когда мама ушла от нас к богатому папа чтобы быть с нами улился с одной работы и унас стали появляться деньги, папа всем нам купил новую одежу, компьютер и стал откладывать деньги мне на учебу я очень сильно испугалась когда мама хотела вернуться к нам, но папа её не пустил я нмкогда больше не буду жить с мамой