— Да я вообще не думала уже, что мы будем когда-нибудь общаться с сестрой, – рассказывает тридцатидевятилетняя Алина.
«Ну что ты молчишь, всю жизнь будешь дуться теперь?» – как ни в чем не бывало пишет сестра
Комментарии
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Виктор Белогорцев
фантазии твои не интересны про отца здесь ни слова нет мужики разные бывают, а вот бабы все до единой твари из расказа девочки когда мы жили с мамой папу почти не видели, он работал на двух работах и постоянно с мамой ругались из за денег, а когда мама ушла от нас к богатому папа чтобы быть с нами улился с одной работы и унас стали появляться деньги, папа всем нам купил новую одежу, компьютер и стал откладывать деньги мне на учебу я очень сильно испугалась когда мама хотела вернуться к нам, но папа её не пустил я нмкогда больше не буду жить с мамой
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7 час.
Ирина52
"— Как теперь говорят, стала соло-мамой, – усмехается Алина. – Банальная, в общем, история: встречались с парнем, он думал, что хочет семью. Говорили о свадьбе. Я забеременела, а он понял, что не готов. Причем, понял не сразу, сначала долго компостировал мозги." -Ну и чем не тварь?
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7 час.
Виктор Белогорцев
таких единицы, а бабьё подлые стадами шляются, понял это одно, а как поступил?
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6 час.
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