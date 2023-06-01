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Справедливое возмездие: Политолог Сергей Марков рассказал о запрете визита Шендеровича* в Грузию

Справедливое возмездие: Политолог Сергей Марков рассказал о запрете визита Шендеровича* в Грузию

Политолог Сергей Марков рассказал о недопуске журналиста Виктора Шендеровича* на территорию Грузии. Марков назвал произошедшее «справедливым возмездием».

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