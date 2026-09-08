Артиллеристы группировки "Восток" поразили опорные пункты ВСУ в Зеленой Диброве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчеты самоходной установки "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в населенном пункте Зеленая Диброва и в лесополосах на его окраинах в Запорожской области.
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