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ТАСС

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Артиллеристы группировки "Восток" поразили опорные пункты ВСУ в Зеленой Диброве

Артиллеристы группировки "Восток" поразили опорные пункты ВСУ в Зеленой Диброве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчеты самоходной установки "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в населенном пункте Зеленая Диброва и в лесополосах на его окраинах в Запорожской области.

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