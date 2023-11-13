Задержан начальник УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области по подозрению в получении взяток в особо крупном размере

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной рубки леса и реализации древесины выявлены факты получения начальником УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области взяток в особо крупном размере.