Задержан начальник УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области по подозрению в получении взяток в особо крупном размере

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной рубки леса и реализации древесины выявлены факты получения начальником УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области взяток в особо крупном размере.
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