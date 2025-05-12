Воробьев: льготные лекарства в Подмосковье можно будет получить в ближайшей аптеке

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая, ФедералПресс. Власти Подмосковья модернизируют систему льготного лекарственного обеспечения, чтобы сделать ее более удобной и персонализированной для жителей в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов.