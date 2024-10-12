ПИСЬМО "ДЯДИ ФЁДОРА" ДЛЯ МИГРАНТОВ НАПИСАНО: ПЕРВЫЕ ПРОЧЛИ УКРАИНЦЫ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Александр Корякин
В целом, взвешенные мысли в статье
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11 час.
Игорь Васиков
Очень правильная мысль!
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Как все сложно! А не проще ли вместо всего этого русской бабе родить русского малыша? Не хочет? Так на то есть соответствующие меры! Например: Любой доктор скажет, что первый аборт чрезвычайно опасен! И часто приводит к бесплодию. Потом баба кусает локти, рыдает- но уже ничего изменить нельзя! Вот вам первая мера: Запретить первый аборт. Потом- это уж как сама решит. А потом сама уже поймет, что хочет детей! Что без детей дом пустой.... И что жизнь твоя без детей- напрасна. Если ты не породила новую жизнь- то напрасно ты родилась на свет. И ведь было все это. Тогда, при том самом проклятом коммунизме.... Так зачем мы сейчас в муках изобретаем давно изобретенное?
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2 час.

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