ПИСЬМО "ДЯДИ ФЁДОРА" ДЛЯ МИГРАНТОВ НАПИСАНО: ПЕРВЫЕ ПРОЧЛИ УКРАИНЦЫ

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Sergey Ivanov

Как все сложно! А не проще ли вместо всего этого русской бабе родить русского малыша? Не хочет? Так на то есть соответствующие меры! Например: Любой доктор скажет, что первый аборт чрезвычайно опасен! И часто приводит к бесплодию. Потом баба кусает локти, рыдает- но уже ничего изменить нельзя! Вот вам первая мера: Запретить первый аборт. Потом- это уж как сама решит. А потом сама уже поймет, что хочет детей! Что без детей дом пустой.... И что жизнь твоя без детей- напрасна. Если ты не породила новую жизнь- то напрасно ты родилась на свет. И ведь было все это. Тогда, при том самом проклятом коммунизме.... Так зачем мы сейчас в муках изобретаем давно изобретенное?