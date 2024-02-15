Более 30 тысяч смолян болеют диабетом

В мире заболеванием страдают около 422 миллионов человек На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 422 миллионов человек, страдающих сахарным диабетом, у более чем 90% - он 2-го типа, следует из данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).