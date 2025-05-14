Жителей Южного Тушина познакомят с историей создания ракетоплана «Буран»

Библиотека №232 в четверг, 22 мая приглашает всех желающих на пешеходную прогулку «Буран. Дорога в космос» «Экскурсия «Буран» – дорога в космос» познакомит с историей подготовки полета 15 ноября 1988года орбитального корабля-ракетоплана советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС).