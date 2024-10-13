Пьяный свердловчанин устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья. Видео

Вечером 12 октября в СНТ «Старатель 3» в Нижнем Тагиле мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину и произвел несколько выстрелов по людям из охотничьего ружья.
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