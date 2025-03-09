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Маск прокомментировал возможное отключении Starlink на Украине

Маск прокомментировал возможное отключении Starlink на Украине

Передовая линия ВСУ рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету Starlink на Украине, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, чья компания SpaceX разработала данную технологиюmonocle.

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