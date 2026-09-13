Военно-полевые казачьи сборы прошли в Надыме

Три дня участники сборов жили в армейских палатках, проходили тактическую и огневую подготовку, обучались работе с БПЛА и другим навыкам, сообщили на странице Обско-Полярного отдельского казачьего общества в соцсети ВКонтакте.
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