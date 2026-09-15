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Песков рассказал, что Оливер Стоун сам предложил снять фильм про Путина

Песков рассказал, что Оливер Стоун сам предложил снять фильм про Путина

Американский режиссер Оливер Стоун сам проявил интерес к президенту Владимиру Путину и снял про него фильм, который вышел в 2017 году.

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